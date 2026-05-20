Sangiuliano nuovo capo dell' opposizione in Campania | designazione unanime
Gennaro Sangiuliano, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale della Campania, è stato scelto all'unanimità come nuovo leader dell'opposizione nella regione. La decisione è stata presa durante una riunione tra i vari componenti dell'assemblea, senza voti contrari o astensioni. La nomina segue le sue precedenti attività politiche all'interno del consiglio regionale e rappresenta un passaggio importante nel panorama politico locale.
Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale della Campania, è stato designato all'unanimità capo dell'opposizione. La nomina è avvenuta il 20 maggio 2026 con una lettera firmata da tutti i consiglieri di minoranza e resa pubblica, secondo la consueta prassi, dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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