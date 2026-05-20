Sangiuliano nuovo capo dell' opposizione in Campania | designazione unanime

Gennaro Sangiuliano, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale della Campania, è stato scelto all'unanimità come nuovo leader dell'opposizione nella regione. La decisione è stata presa durante una riunione tra i vari componenti dell'assemblea, senza voti contrari o astensioni. La nomina segue le sue precedenti attività politiche all'interno del consiglio regionale e rappresenta un passaggio importante nel panorama politico locale.

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Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale della Campania, è stato designato all'unanimità capo dell'opposizione. La nomina è avvenuta il 20 maggio 2026 con una lettera firmata da tutti i consiglieri di minoranza e resa pubblica, secondo la consueta prassi, dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Regione Campania, Sangiuliano capo dell’opposizione: Aperti alla collaborazione istituzionale“In queste ore, tutti i Consiglieri di minoranza hanno depositato le indicazioni per la nomina di Gennaro Sangiuliano come Capo dell’Opposizione. Centrodestra Campania: "Sangiuliano indicato capo opposizione"“I segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati condividono la proposta di FdI, a seguito delle dimissioni di Edmondo... Sangiuliano nuovo capo dell'opposizione in Campania: designazione unanimeIn queste ore, tutti i consiglieri di minoranza hanno depositato le indicazioni per la nomina di Gennaro Sangiuliano come capo dell'opposizione, ha dichiarato Manfredi. Nel solco del percorso avvia ... napolitoday.it ARIANNA FA E DISFA. E COMBINA DISASTRI!UNA VERA COMMENDATRICE!IL NUOVO CAPO DELL’OPPOSIZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SARÀ GENNARO SANGIULIANO, CHE LASCERÀ IL RUOLO DI CAPOGRUPPO DI FDI. x.com Sangiuliano capo opposizione in Campania: pace nel centrodestraIl presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente rivolto un augurio di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano, designato come nuovo capo dell'opposizione nel Consiglio re ... it.blastingnews.com