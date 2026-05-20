Sangiovannese al via il nuovo corso targato Martino Neri | La squadra deve tornare a essere il cuore della città

La Asd Sangiovannese 1927 ha annunciato l’inizio di una nuova fase, con l’ingresso di Martino Neri come nuovo presidente. La società ha comunicato che il club riprenderà le attività con l’obiettivo di rafforzare il legame con la città e i tifosi. Martino Neri ha dichiarato che la squadra deve tornare a essere il centro dell’attenzione locale. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, segnando un cambiamento importante per il futuro del club.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Si apre una nuova fase per la Asd Sangiovannese 1927, che riparte sotto la guida dell’imprenditore Martino Neri. Il nuovo assetto societario è stato presentato questo pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo, gremita di cittadini, tifosi e simpatizzanti biancoazzurri accorsi per conoscere i programmi del club e il futuro della storica società calcistica cittadina. Ad aprire l’incontro sono stati il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, e lo stesso Martino Neri, che hanno ripercorso il lavoro svolto negli ultimi mesi per arrivare alla definizione della nuova struttura societaria e degli obiettivi futuri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese, al via il nuovo corso targato Martino Neri: “La squadra deve tornare a essere il cuore della città” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta alla Sangiovannese. Martino Neri verso la presidenzaArezzo, 26 marzo 2026 – Un passo concreto verso il rilancio della Sangiovannese 1927. Sangiovannese, svolta per il futuro: Martino Neri pronto a guidare il rilancioArezzo, 25 marzo 2026 – Si apre una fase nuova per la Sangiovannese 1927, con un possibile cambio ai vertici della società. Sangiovannese, il primo colpo del nuovo corso è Egidio BicchieraiArezzo, 20 maggio 2026 – Primo importante tassello per la nuova Sangiovannese targata Martino Neri. Nel corso della presentazione ufficiale del nuovo assetto societario, andata in scena ieri pomeriggi ... sport.quotidiano.net Sangio, Neri è il patron: Vogliamo la serie DEccellenza: entusiasmo e ambizioni con l’imprenditore che entra nel club. Il sindaco Vadi: È stata lunga ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Tifosi in festa. sport.quotidiano.net