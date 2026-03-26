svolta alla sangiovannese martino neri verso la presidenza

Arezzo, 26 marzo 2026 – La Sangiovannese 1927 si avvicina a una nuova guida con la possibile nomina di Martino Neri come presidente. La società sta definendo le ultime fasi di un processo volto a rinnovare la dirigenza e a pianificare le strategie future. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre le parti interessate continuano a lavorare per finalizzare l'accordo.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Un passo concreto verso il rilancio della Sangiovannese 1927. Nel pomeriggio di lunedì, nella sede del Comune di San Giovanni Valdarno, si è svolto un incontro ritenuto decisivo per il futuro della società, con l’apertura all’ingresso dell’imprenditore Martino Neri nel ruolo di presidente. Al tavolo erano presenti il sindaco Valentina Vadi, i dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, oltre allo stesso Neri, che ha manifestato la propria disponibilità a entrare nella compagine societaria. Durante la riunione sono stati delineati i primi passaggi operativi: nei prossimi giorni i tecnici incaricati avvieranno le verifiche necessarie per portare a compimento l’operazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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