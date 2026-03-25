Sangiovannese svolta per il futuro | Martino Neri pronto a guidare il rilancio

La Sangiovannese 1927 sta per affrontare una fase di cambiamenti, con Martino Neri che si prepara a prendere il ruolo di guida del club. La situazione si delinea come una svolta importante per il futuro della società, che potrebbe adottare nuove strategie e prospettive di gestione. L'attenzione si concentra sulla possibile transizione ai vertici, mentre si attendono sviluppi ufficiali in merito.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Si apre una fase nuova per la Sangiovannese 1927, con un possibile cambio ai vertici della società. Lunedì pomeriggio, nella sede del Comune, si è svolto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club, durante il quale l’imprenditore Martino Neri ha dato la propria disponibilità a entrare nella compagine societaria nel ruolo di presidente. Al tavolo erano presenti il sindaco Valentina Vadi, i dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, oltre allo stesso Neri. Un confronto che ha posto le basi per un percorso concreto, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria e rilanciare il progetto sportivo. Nei prossimi giorni i tecnici incaricati approfondiranno gli aspetti operativi necessari a portare a compimento l’operazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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