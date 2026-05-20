Sandro Bracchitta a Roma | La Mostra Retouche

A Roma si apre la mostra personale Retouche dedicata all’artista Sandro Bracchitta. L’esposizione presenta incisioni uniche chiamate “retouchées”, che sono state modificate con interventi materici e organici. La mostra mette in mostra una serie di opere che combinano tecniche di incisione con elementi tridimensionali. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una sede espositiva della capitale. La mostra rimarrà visitabile per un certo periodo, senza ulteriori dettagli sulla durata.

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