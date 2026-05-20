Sandro Bracchitta a Roma | La Mostra Retouche
A Roma si apre la mostra personale Retouche dedicata all’artista Sandro Bracchitta. L’esposizione presenta incisioni uniche chiamate “retouchées”, che sono state modificate con interventi materici e organici. La mostra mette in mostra una serie di opere che combinano tecniche di incisione con elementi tridimensionali. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una sede espositiva della capitale. La mostra rimarrà visitabile per un certo periodo, senza ulteriori dettagli sulla durata.
Cosa: La mostra personale Retouche dell’artista Sandro Bracchitta, un’esposizione incentrata su incisioni uniche denominate “retouchées”, arricchite da interventi materici e organici.. Dove e Quando: Presso lo spazio PROSAcontemporanea, in Via Marin Sanudo 24 a Roma. L’esposizione inaugura il 28 maggio e sarà visitabile fino al 28 giugno 2026. Perché: Per esplorare un affascinante superamento della serialità tipica dell’incisione, attraverso opere in cui la materia, dal magma etneo all’oro, diventa strumento di profonda indagine sul tempo e sulla memoria ancestrale.. L’universo della grafica d’arte contemporanea si prepara ad accogliere un evento di particolare rilevanza nella capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Sullo stesso argomento
Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito, Sara e SandroNel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis.
Leggi anche: Arte, a Roma la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’