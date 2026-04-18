Nel quartiere San Lorenzo di Roma, un gruppo di anarchici ha organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, che si trova al regime del 41bis. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno esposto cartelli e urlato slogan. La presenza degli anarchici ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che hanno monitorato la situazione senza intervenire.

Nel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis. Lo scopo dei militanti è quello di "interrompere una narrazione falsa e una propaganda feroce" e quindi sfilare fino al Pigneto. Al sit-in campeggia uno striscione dal titolo ''Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l'Anarchia''. Il riferimento è ai due compagni che sono morti in un casolare nel Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano un ordigno artigianale che poi è esploso. La zona del presidio resta comunque presidiata dalle forze dell'ordine. Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito, Sara e Sandro

Roma, al via il sit-in anarchico per Cospito

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