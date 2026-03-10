Arte a Roma la mostra ‘Da Vienna a Roma Le meraviglie degli Asburgo’
Al Museo del Corso a Roma è in corso la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’, visitabile fino al 5 luglio. L'esposizione presenta opere e manufatti provenienti dall'archivio degli Asburgo, con una selezione di pezzi storici e artistici che raccontano il legame tra Vienna e Roma. La mostra evidenzia l'importanza di questa connessione culturale attraverso le testimonianze conservate.
Arte nella Capitale. Al Museo del Corso la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’. Fino al 5 luglio. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Inaugurata a Palazzo Cipolla la mostra “Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”, aperta al pubblico da domaniDa domani, 6 marzo 2026, e fino al 5 luglio, sarà possibile ammirare oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del prestigioso...
Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches MuseumPer la prima volta in Italia, oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna raccontano la nascita,...
Arte, a Roma la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’
Contenuti utili per approfondire Arte a Roma la mostra 'Da Vienna a Roma...
Temi più discussi: Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea: Time Garden; Da Vienna a Roma: oltre cinquanta capolavori del Kunsthistorisches Museum per la prima volta in Italia; Mostre marzo 2026 a Roma: la guida aggiornata; Inaugurata a Roma la mostra 'Osservando la propria anima', di Young Signorino e Futura.
Roma, inaugurata la mostra Arte per tutti e con tutti – Confluenze creative ideata dall’eurodeputata Chiara GemmaChiara Gemma: L’arte diventa uno spazio di incontro capace di costruire ponti, abbattere pregiudizi e contribuire alla diffusione dei valori fondanti dell’Unione europea ... affaritaliani.it
L’Europa si incontra nell’arte: gli Asburgo in mostra a Roma, Mattarella e Van der Bellen aprono l’eventoCinquanta capolavori da Vienna arrivano per la prima volta in Italia. La Fondazione Roma trasforma la cultura in un ponte tra nazioni ... radiocolonna.it
Arte Bellezza Conoscenza - facebook.com facebook
Micaela Pallini, e l'arte difficile di vendere mistrà e spritz in America x.com