Arte a Roma la mostra ‘Da Vienna a Roma Le meraviglie degli Asburgo’

Al Museo del Corso a Roma è in corso la mostra ‘Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo’, visitabile fino al 5 luglio. L'esposizione presenta opere e manufatti provenienti dall'archivio degli Asburgo, con una selezione di pezzi storici e artistici che raccontano il legame tra Vienna e Roma. La mostra evidenzia l'importanza di questa connessione culturale attraverso le testimonianze conservate.