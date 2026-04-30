Torna la Fiera di San Vincenzo Ferrer | la 102ª edizione tra tradizione e spettacolo

Domenica 3 maggio 2026 si terrà la 102ª edizione della Fiera di San Vincenzo Ferrer, un evento che si ripete da oltre un secolo. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione per la comunità locale, combinando esposizioni e momenti di spettacolo. La fiera si svolge ogni anno, coinvolgendo cittadini e visitatori in una giornata dedicata a riti e appuntamenti consolidati nel tempo.

Sarà domenica 3 maggio 2026 il giorno della 102ª Fiera di San Vincenzo Ferrer, uno degli appuntamenti più identitari per la comunità cittadina. Un’edizione particolarmente attesa anche perché, per motivi organizzativi, la manifestazione è stata posticipata di un mese: una scelta che, alla luce.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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