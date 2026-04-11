Festa di Santa Lucia Erchie 2026 | fede tradizione e spettacolo

A Erchie si avvicina la festa di Santa Lucia, che si terrà il 16 e 17 aprile 2026. L’evento si inserisce in un calendario di celebrazioni religiose che coinvolgono l’intera comunità locale, mantenendo vive le tradizioni della cittadina. La manifestazione prevede momenti di fede, riti religiosi e spettacoli che richiamano l’attenzione dei residenti e dei visitatori. La festa rappresenta un appuntamento importante nel calendario annuale della comunità.

ERCHIE - Grande attesa a Erchie per la tradizionale festa in onore di Santa Lucia, in programma il 16 e 17 aprile 2026, preceduta da un intenso calendario religioso che coinvolgerà l’intera comunità.Il programma spirituale prenderà il via il 7 aprile con la novena presso il Santuario.🔗 Leggi su Brindisireport.it Carnevale Luciano 2026: tradizione e allegoria a Santa Lucia di SerinoIl Carnevale Luciano di Santa Lucia di Serino (Avellino) si prepara a vivere un’edizione 2026 all'insegna della tradizione e del folklore, con eventi... Fede e tradizione nei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona: il programma completo degli eventi che precedono la PasquaSi parte sabato 28 marzo, con la rappresentazione teatrale “La via del Calvario”, a cura della parrocchia di san Gabriele dell’Addolorata di Fonte...