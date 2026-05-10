Più di 340 persone a San Maurizio d' Opaglio per sostenere le donne con disabilità

La terza edizione della cena benefica "Dalla parte delle donne" ha raccolto più di 340 adesioni presso la struttura Più sport di San Maurizio d'Opaglio. L'iniziativa, organizzata dal Soroptimist club alto novarese, è servita a finanziare il progetto principale dell'associazione per l'anno in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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