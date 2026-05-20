San Lorenzo | la chiesa nel bosco rischia il crollo serve il FAI

Una chiesa secolare immersa in un’area boschiva sta rischiando di crollare a causa dell’eccessiva crescita della vegetazione che la circonda. In pochi anni, le piante e gli alberi hanno danneggiato le strutture, mettendo a repentaglio l’edificio. Per intervenire, è necessario ottenere un finanziamento di 50 mila euro dal FAI, ma attualmente mancano ancora alcuni voti per sbloccare la somma. La situazione richiede interventi urgenti per preservare il patrimonio storico.

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? Domande chiave Come può la vegetazione distruggere una chiesa millenaria in pochi anni?. Quanti voti mancano per sbloccare i 50mila euro del FAI?. Chi ha ideato il piano per salvare l'edificio dal crollo?. Cosa accadrà alla struttura se non si raggiungono i tremila consensi?.? In Breve Obiettivo 3000 voti per ottenere fino a 50mila euro dal bando Fai.. Joshua Pagano e Attilio Bencaster guidano la Fondazione Pro Monte Caprione.. Sostegno della Provincia della Spezia e del sindaco di Lericia Leonardo Paoletti.. Piano prevede indagini archeologiche e interventi strutturali a Pugliola presso Villa Rezzola.. A Pugliola, presso Villa Rezzola, la Fondazione Pro Monte Caprione ha presentato stamattina un piano di salvaguardia per la chiesa medievale di San Lorenzo, inserita nel censimento I Luoghi del cuore del Fai. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Lorenzo: la chiesa nel bosco rischia il crollo, serve il FAI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ?Miracolo? nel Casertano, ?San Pio sta piangendo?. La Chiesa: «Serve cautela» Crollo a Pigli: crolla la chiesa di San Clemente, un tesoroUn crollo improvviso ha colpito la chiesa di San Clemente a Pigli, un edificio religioso situato sulle pendici del Monte Lignano. La chiesa di San Lorenzo in corsa ai Luoghi del cuore Fai: Un simbolo del territorio che rischia di scomparire x.com La chiesa di San Lorenzo in corsa ai Luoghi del cuore FAI: Un simbolo del territorio che rischia di scomparire. Obiettivo tremila votiC'è anche la chiesa di San Lorenzo, edificio medievale che sorge isolato tra i boschi del Caprione, tra i beni che partecipano all'annuale censimento I luoghi del cuore, promosso dal Fai - Fondo per ... msn.com Chiesa di San Lorenzo Martire (Mestre, Venezia)La Chiesa di San Lorenzo Martire, situata nel comune di Venezia, rappresenta un importante esempio di chiesa parrocchiale nel cuore di Mestre. Risalente al XV secolo, questa struttura affascina i ... lalucedimaria.it