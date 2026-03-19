Crollo a Pigli | crolla la chiesa di San Clemente un tesoro

Un crollo improvviso ha interessato la chiesa di San Clemente, situata sulle pendici del Monte Lignano a Pigli. L’edificio religioso è stato gravemente danneggiato, lasciando il sito in condizioni di emergenza. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di sicurezza e i primi rilievi.

Un crollo improvviso ha colpito la chiesa di San Clemente a Pigli, un edificio religioso situato sulle pendici del Monte Lignano. La struttura, che risale alla fine del VI secolo o all’inizio del successivo periodo storico, ha subito il collasso del tetto e dell’intera costruzione su se stessa. L’evento si colloca nel contesto della resistenza bizantina contro l’avanzata longobarda, trasformando questo sito in un testimone silenzioso di secoli di storia regionale. Non si tratta solo di una perdita materiale, ma della scomparsa di uno scrigno storico le cui responsabilità per il disastro non sono ancora state chiarite dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo a Pigli: crolla la chiesa di San Clemente, un tesoro Articoli correlati La chiesa di San Clemente a Pigli sta crollando. Il nuovo scempio è servitoDopo anni di oblio e degrado, l’oratorio di San Clemente a Pigli è da alcuni giorni sotto i riflettori. San Clemente a Pigli, ci avete fatto crollare anche la dignità (oltre al tetto)Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...