?Miracolo? nel Casertano ?San Pio sta piangendo? La Chiesa | Serve cautela

Sabato 18 aprile, in una serata mite nel Casertano, una giovane donna di San Prisco si appresta a entrare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalba di Macerata. La notizia che circola riguarda presunti lacrimogeni provenienti da un’immagine religiosa, che molti hanno interpretato come un segno miracoloso legato a San Pio. La Chiesa ha invitato alla cautela e ha sottolineato l’importanza di attendere verifiche ufficiali prima di trarre conclusioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti e fedeli della zona.

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È sabato 18 aprile. La sera è mite. Una giovane donna, una mamma di San Prisco, nel Casertano, sta per entrare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalba di Macerata Campania. Prima di salire i gradini, decide di rivolgere un pensiero alla statua di san Pio che si erge nell’edicola adiacente al tempio sacro. Fissa per un momento il volto barbuto e si accorge di una macchia che segna la guancia destra. Manca ancora qualche minuto prima che il parroco, don Girolamo Capuano, indossi le vesti per la celebrazione delle 19. La devota decide di avvisarlo. Il prete non perde tempo, prende uno spazzolone ed esce all’aperto per ripulire il viso dell’effigie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - ?Miracolo? nel Casertano, ?San Pio sta piangendo?. La Chiesa: «Serve cautela» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Miracolo nel Casertano, San Pio sta piangendo. La Chiesa: «Serve cautela» Sullo stesso argomento Bari, il miracolo del quartiere Libertà: riapre la chiesa di San FrancescoIl quartiere Libertà di Bari ha ritrovato il proprio centro spirituale e sociale con la riapertura della chiesa Maria SS. Decapitata la statua di Padre Pio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, indaga la PoliziaDanneggiata una statua di Padre Pio a Frosinone: ignoti sono entrati nella chiesa di San Benedetto e hanno staccato la testa per poi abbandonarla... Miracolo nel Casertano, San Pio sta piangendo. La Chiesa: Serve cautelaÈ sabato 18 aprile. La sera è mite. Una giovane donna, una mamma di San Prisco, nel Casertano, sta per entrare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalba di ... ilmattino.it San Pio sta piangendo: scatta il giallo nel CasertanoGiallo a Caserta: la statua di San Pio che piange a Macerata Campania finisce sotto chiave. La Curia invia gli scienziati. stylo24.it