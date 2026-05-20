San Leucio del Sannio nasce il gruppo consiliare Forza Italia
A San Leucio del Sannio, quattro consiglieri comunali hanno annunciato la creazione di un nuovo gruppo consiliare denominato “Forza Italia”. La formazione politica è stata ufficializzata durante una riunione nel municipio locale, con i rappresentanti che hanno comunicato la loro adesione alla nuova formazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa e riguarda la composizione del Consiglio comunale e le modalità di rappresentanza politica in vista delle prossime attività legislative.
I consiglieri comunali di San Leucio del Sannio Giovanna Tozzi (Vicesindaco), Giustino Leone (assessore), Enrico Cataudo e Gaetano Varricchio hanno ufficialmente comunicato al Presidente del Consiglio comunale la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Forza Italia San Leucio del Sannio”, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento del Consiglio comunale. Contestualmente, è stato nominato capogruppo il consigliere Gaetano Varricchio. “Abbiamo sempre interpretato il nostro ruolo con spirito di servizio, disponibilità e senso delle istituzioni – dichiarano i consiglieri – mettendo al centro esclusivamente gli interessi della comunità di San Leucio del Sannio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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