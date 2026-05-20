San Leucio del Sannio nasce il gruppo consiliare Forza Italia

A San Leucio del Sannio, quattro consiglieri comunali hanno annunciato la creazione di un nuovo gruppo consiliare denominato “Forza Italia”. La formazione politica è stata ufficializzata durante una riunione nel municipio locale, con i rappresentanti che hanno comunicato la loro adesione alla nuova formazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa e riguarda la composizione del Consiglio comunale e le modalità di rappresentanza politica in vista delle prossime attività legislative.

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