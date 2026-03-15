Due consiglieri aderiscono ad A Testa Alta e nasce il gruppo consiliare

A Orta di Atella è stato formalmente costituito il nuovo gruppo consiliare “A Testa Alta”. Due consiglieri di maggioranza, Giovanna Migliore e Rocco Russo, hanno deciso di aderire al movimento guidato dal consigliere regionale Gennaro Oliviero. La creazione del gruppo è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore, segnando un cambiamento nella composizione del consiglio comunale.

Gli esponenti di maggioranza Giovanna Migliore e Rocco Russo hanno costituito il nuovo soggetto politico in Assise: Russo sarà il capogruppo. La soddisfazione della coordinatrice locale Perrotta Si costituisce il gruppo consiliare “A Testa Alta” a Orta di Atella. Ad aderire al movimento guidato in Terra di Lavoro dal consigliere regionale Gennaro Oliviero sono i consiglieri di maggioranza Giovanna Migliore e Rocco Russo. “La nascita del gruppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso politico del movimento sul territorio e rafforza l’impegno a svolgere un’azione amministrativa improntata a responsabilità, trasparenza e attenzione alle esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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