San Giuseppe Jato Renato Cortese sarà cittadino onorario | Questo Paese ha bisogno di gente come lui

Il sindaco di San Giuseppe Jato ha annunciato che Renato Cortese riceverà il riconoscimento di cittadino onorario. La decisione è stata presa in seguito alle parole del primo cittadino, che ha sottolineato quanto la presenza di persone come Cortese possa contribuire alla comunità locale. La proposta è stata accolta con entusiasmo da alcune sigle sindacali, che hanno espresso apprezzamento per l’azione del sindaco. La cerimonia ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

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