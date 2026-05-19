San Giuseppe Jato Renato Cortese sarà cittadino onorario | Questo Paese ha bisogno di gente come lui
Il sindaco di San Giuseppe Jato ha annunciato che Renato Cortese riceverà il riconoscimento di cittadino onorario. La decisione è stata presa in seguito alle parole del primo cittadino, che ha sottolineato quanto la presenza di persone come Cortese possa contribuire alla comunità locale. La proposta è stata accolta con entusiasmo da alcune sigle sindacali, che hanno espresso apprezzamento per l’azione del sindaco. La cerimonia ufficiale è prevista nelle prossime settimane.
Come Silp Cgil Palermo esprimiamo vivo e sentito compiacimento per la lodevole iniziativa del sindaco di S.Giuseppe Jato che il prossimo 20 maggio conferirà la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese. Questo riconoscimento rappresenta un atto di straordinario valore simbolico e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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