Oggi si apre ufficialmente una nuova Casa di comunità, dotata di servizi dedicati ai residenti. Tra le novità ci sono uno psicologo e un medico disponibili fino a mezzanotte. La struttura si propone di offrire assistenza continuativa e risposte immediate alle richieste dei cittadini, rafforzando il sistema di assistenza sanitaria locale.

Una nuova Casa di comunità con tanti servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini e con l'assistenza medica disponibile fino a mezzanotte. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 1 aprile Desio, negli spazi di via Foscolo 24 di proprietà della Asst Brianza. Per il progetto Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro che si sono andati a integrare con i fondi già stanziati dal Pnrr e che hanno portato a completare la ristrutturazione dei piani e delle facciate. La Casa di comunità ospiterà gli sportelli di accoglienza e per il Cup utili per la prenotazione di visite ed esami specialistici, il rilascio e rinnovo... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Si inaugura la nuova casa di comunità: fra i nuovi servizi lo psicologo e il medico fino a mezzanotte

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