Misterbianco inaugura la nuova casa della comunità

Domani a Misterbianco si terrà la cerimonia di consegna della nuova casa della comunità situata in via Galileo Galilei. Alle 12:30, l’amministrazione comunale e l’Asp di Catania effettueranno l’evento ufficiale, consegnando la struttura alla città. La struttura sanitaria rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi locali. La consegna segna la conclusione dei lavori di realizzazione e sarà aperta alla partecipazione della comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Consegna ufficiale della struttura sanitaria. Domani, giovedì 23 aprile alle ore 12:30, l’amministrazione comunale insieme all’Asp di Catania consegnerà ufficialmente alla città di Misterbianco la nuova casa della comunità situata in via Galileo Galilei. Un momento significativo per il territorio, che segna il potenziamento dei servizi sanitari locali. Un investimento da oltre 3,2 milioni di euro. La struttura nasce grazie a un finanziamento superiore ai 3,2 milioni di euro, che ha permesso di trasformare l’ex Poliambulatorio cittadino, chiuso dal 2016, in un moderno presidio sanitario destinato alla rete territoriale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Misterbianco inaugura la nuova casa della comunità Notizie correlate Misterbianco, pronta ad entrare in funzione la nuova casa di comunitàDomani, giovedì 23 aprile, alle ore 12:30, l’amministrazione comunale e l’Asp di Catania consegneranno alla Città di Misterbianco la nuova casa della... La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunitàGuardia medica di Misterbianco operativa nella nuova sede della casa della comunità spoke, in Via Galileo Galilei n.