Cinghiale all’ospedale di Vibo | allarme tra pazienti e staff

Un cinghiale di dimensioni considerevoli è stato visto nelle ultime ore davanti all’ingresso dell’ospedale di Vibo Valentia, creando preoccupazione tra chi si trovava in attesa e il personale sanitario presente sul posto. L’animale ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno segnalato la presenza alle autorità competenti. La situazione è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine.

Un grosso cinghiale è stato avvistato nelle scorse ore proprio davanti all'ingresso del presidio ospedaliero di Vibo Valentia, generando allarme tra pazienti e personale sanitario. L'animale ha vagato indisturbato in un'area ad alta frequentazione, confermando come la presenza degli ungulati sia diventata una minaccia costante per le aree urbane della provincia. L'episodio non è isolato ma si inserisce in una serie di incursioni notturne che hanno trasformato il problema da sporadico a sistemico. I residenti segnalano che i branchi di animali selvatici si spingono sempre più vicino ai centri abitati, attirati dalla ricerca di cibo e creando situazioni di rischio reale per la popolazione civile.