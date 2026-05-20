Un affresco situato a Subiaco rappresenta la più antica raffigurazione conosciuta di San Francesco d’Assisi, offrendo un’immagine dettagliata del volto del frate. Questo dipinto, risalente a diversi secoli fa, mostra chiaramente i tratti del santo e permette di osservare come fosse rappresentato in epoca antica. L’opera si inserisce in un percorso tra arte e fede, offrendo uno sguardo diretto sulla figura del Poverello attraverso questa testimonianza visiva.

Un viaggio nell’arte e nella fede per scoprire l’affresco di Subiaco, la più antica rappresentazione che ci svela i veri lineamenti del Poverello. Dire che non conosciamo le reali fattezze fisiche o l’immagine di San Francesco d’Assisi sarebbe un errore: dalle maestose opere di Giotto fino alle innumerevoli immagini sacre, il volto del Poverello è impresso nella mente di tutti noi. Eppure, siamo davvero sicuri che quelle rappresentazioni riflettano la realtà? Recenti studi storici e artistici hanno riacceso i riflettori su quella che è considerata la primissima immagine in assoluto del Santo, dipinta prima ancora che ricevesse le stimmate. Un ritratto dal valore inestimabile: ecco dove si trova questo capolavoro e perché rappresenta una scoperta straordinaria per la fede e per la storia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - San Francesco d’Assisi: l’affresco che mostra il suo vero volto di frate

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