Venticinque artisti campani per Fratello Universo mostra dedicata a san Francesco d' Assisi

Nel 2026 ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Otto secoli ci separano dalla sua presenza terrena, eppure la sua voce continua ad attraversare il tempo con una forza rara, intatta, necessaria. Francesco non appartiene soltanto alla storia della Chiesa o alla memoria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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