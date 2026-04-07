Alla ricerca del Canto perduto…la Poesia del Cantico di Frate Sole recital letterario in onore di San Francesco d’Assisi

Venerdì 10 Aprile l’Associazione Igor Stravinsky “Alla ricerca del Canto perduto.la Poesia del Cantico di Frate Sole”. Il recital letterario sarà tenuto dal magistrato Gennaro Iannarone, grande cultore musicale oltre che raffinato scrittore di poesie. L’evento, organizzato in occasione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Silvano Scaltritti celebra San Francesco: il “Cantico di Frate Sole” in musica dal Varesotto.Il maestro Silvano Scaltritti ha completato la composizione del “Cantico di Frate Sole” in un periodo di celebrazioni dedicato agli ultimi anni di...

Grottaglie, al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”Tarantini Time QuotidianoSarà il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Grottaglie a ospitare l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico...

Si parla di: Dante e Francesco: due fari di spiritualità e poesia a confronto.

Cantico delle creature: Cortona, dal 4 al 6 settembre il convegno Le origini della lauda / Le laude delle origini. Alle radici del canto spirituale in volgareÈ il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. La sua prima attestazione è nel manoscritto 338, custodito nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi. Il ... agensir.it

Cantico dei Cantici, alla Nuvola amore in poesia e musicaIl Cantico dei Cantici, inno all' amore sensuale della Bibbia ebraica e cristiana, è al centro della seconda conferenza-concerto proposta alla Nuvola da Eur Culture per Roma e Istituzione ... ansa.it