Oggi si svolge l’autopsia sul corpo del piccolo Matteo Brandimarti, morto dopo aver utilizzato un idromassaggio. L’esito si inserisce in un procedimento che mira a chiarire le cause del decesso, mentre si attende di definire le modalità del funerale a San Benedetto. La famiglia, ancora sconvolta, aspetta risposte che possano spiegare quanto accaduto in quei minuti che hanno cambiato la loro vita.

SAN BENEDETTO Si svolgerà oggi l’autopsia, per chiarire ogni dubbio sulle cause della morte del piccolo Matteo Brandimarti e poi definire il quadro delle responsabilità. Poi si deciderà quando si potrà tenere il funerale. La perdita di coscienza dell’undicenne è avvenuta davanti agli occhi del padre Maurizio mentre lui cercava disperatamente di strapparlo via dallo scarico della vasca per idromassaggio che gli aveva intrappolato la gamba per diversi minuti, alcuni testimoni sostengono siano stati almeno 5. È stato lo stesso ragazzino ad indicare al papà come gesto estremo la propria bocca, con il dito, comunicandogli che non riusciva a respirare.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Idromassaggio mortale, i 5 minuti che hanno sconvolto la vita della famiglia Brandimarti. Oggi l?autopsia su Matteo, poi si deciderà per il funerale a San Benedetto

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