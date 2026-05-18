Papa riceve la Capitaneria di San Benedetto | un dono per i 50 anni

Durante un’udienza, il Papa ha ricevuto una delegazione della Capitaneria di San Benedetto, che ha portato un dono speciale in occasione del loro 50° anniversario. La rappresentanza militare era composta da ufficiali e membri della capitaneria, presenti per consegnare il regalo simbolico. Il dono, di natura commemorativa, è stato consegnato al Pontefice come segno di riconoscimento e gratitudine da parte dei militari. L’evento si è svolto in un’atmosfera formale e rispettosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi ha rappresentato i militari durante l'udienza con il Papa?. Cosa contiene il dono simbolico consegnato al Pontefice?. Come viene descritto il legame tra la Capitaneria e il territorio?. Perché questo incontro segna un traguardo storico per San Benedetto?.? In Breve Vescovo Gianpiero Palmieri sottolinea il legame storico tra presidio e territorio locale.. Militari donano al Papa un dipinto di Mario Vespasiani con simboli cittadini.. Comandante Giuseppe Quattrocchi rappresenta i trenta militari della Guardia Costiera sambenedettese.. Celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'istituzione del presidio marittimo di San Benedetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa riceve la Capitaneria di San Benedetto: un dono per i 50 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oggi 16 maggio, San Simone Stock: riceve dalla Madonna una promessa e un donoPriore carmelitano inglese, San Simone Stock è legato a un oggetto devozionale tra i più amati al mondo, donatogli dalla Vergine Maria insieme a una... 50 piante sradicate: il parco di San Benedetto in pericoloNella notte tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo 2026, il nuovo polmone verde di Colleatterrato è stato colpito da un atto di distruzione deliberata.