Durante il Festival dell’Economia di Trento, il vicepremier ha affermato che le elezioni si svolgeranno alla scadenza naturale della legislatura, ma ha precisato che questa decisione dipenderà dall’andamento dell’economia. Ha inoltre espresso preoccupazione per l’inflazione, l’aumento dei prezzi e il rallentamento dei consumi, senza indicare tempi o condizioni specifiche. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico sul momento più opportuno per indire le elezioni anticipate.

Il vicepremier Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento esprime forte preoccupazione per inflazione, caro vita e rallentamento dei consumi Matteo Salvininon esclude del tutto l’ipotesi di elezioni anticipate. Intervenendo alFestival dell’Economia di Trento, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha spiegato che la durata della legislatura dipenderà soprattutto dall’evoluzione della situazione economica. Salvini ha descritto un clima di crescenteincertezza economicache starebbe frenando investimenti e consumi. Secondo il vicepremier, molte famiglie stanno rinviando acquisti importanti e decisioni economiche per paura di unpeggioramentodella situazione internazionale ed economica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini sul voto anticipato: ‘Si voterà a scadenza naturale ma dipende dall’economia’

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