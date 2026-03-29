Governo Meloni la premier vede Salvini e Tajani a cena | sul tavolo il voto anticipato news in diretta

La premier ha incontrato a cena alcuni esponenti politici di rilievo, tra cui Salvini e Tajani. Le discussioni si sono concentrate sulla possibilità di un voto anticipato alle urne. Nel frattempo, sono arrivate notizie di dimissioni di alcuni membri del governo e del passo indietro di un senatore di Forza Italia che ricopriva il ruolo di capogruppo al Senato.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè e dopo il passo indietro di Gasparri da capogruppo di FI al Senato. Ieri sera la premier ha convocato Tajani e Salvini nella sua residenza a Roma per fare il punto sulla situazione. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Governo, ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini: incontro a margine Cdm poi cena da premier(Adnkronos) – Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi... Meloni invita a cena Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta al referendum. La premier teme un calo nei sondaggiNon una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Tutto quello che riguarda Governo Meloni Temi più discussi: Meloni dopo il referendum: nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranza; Meloni sente Mattarella: nessun rimpasto di governo. E si prende l'interim del Turismo; Meloni valuta scenari dopo il referendum: voto anticipato tra ipotesi; Tajani e Salvini a cena dalla premier Meloni, l’incontro per fare il punto dopo il referendum. Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. «Ora ingraniamo le marce alte»Una cena tra leader, dopo un Consiglio dei ministri in cui non si è proferito parola sulla sonora sconfitta incassata alle urne e sulla dolorosissima uscita di scena di Daniela Santanché, ieri ... ilmattino.it Zaia nel governo e una toga vice di Nordio. Così Meloni studia un rimpasto «chirurgico»Il piano per evitare l’incarico bis. Ma serve l’ok del Colle. Urso potrebbe prendere il posto di Santanché ... msn.com Zaia nel governo e una toga vice di Nordio. Così Meloni studia un rimpasto «chirurgico» x.com Governo : vertice Meloni, Salvini, Tajani a casa della Premier per ripartire dopo la pesante sconfitta referendaria. L'input ai Ministri: "Ora bisogna mettere le marce alte" #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook