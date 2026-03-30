Nelle ultime settimane, la premier ha dichiarato di voler votare al referendum e di punire il No, anche se si trova lontana dal Paese. Le sue parole si sono aggiunte a quelle di altri esponenti del governo che, invece, si sono mostrati più cauti rispetto a una possibile convocazione anticipata delle urne. La discussione sulla data delle prossime elezioni si è accesa tra i membri della maggioranza.

A mezzanotte, sai, al referendum penserò. Ovunque io sarò, punirò il No. Ormai suonano come una variante di Una carezza in un pugno i sabati sera di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni (Ansa). Il deputato dell’Ars siciliana, Ismaele La Vardera, ha rivelato di aver ricevuto dalla premier un messaggio su WhatsApp a mezzanotte e venti, nella notte tra sabato e domenica. La premier gli avrebbe reinoltrato il video in cui lui criticava l’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge siciliana che stanziava 40,8 milioni di ristori per i danni del ciclone Harry, sostenendo che si trattasse di una «ritorsione nei confronti di una Regione che ha maggiormente votato no al referendum». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le notti agitate di Meloni: Salvini e Tajani frenano sul voto anticipato

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