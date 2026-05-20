Salvini rompe il tabù del voto anticipato Poi il dietrofront ma la maggioranza è a pezzi

Durante il Festival dell’Economia di Trento, Matteo Salvini ha annunciato la possibilità di un voto anticipato, rompendo un tabù politico. Tuttavia, in seguito ha fatto marcia indietro sulla proposta. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni all’interno della maggioranza, che appare divisa e fragile. La discussione sul voto anticipato ha attirato l’attenzione dei media, mentre le dinamiche politiche continuano a evolversi con incertezze e cambi di posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La bomba Matteo Salvini la sgancia al Festival dell’Economia di Trento, rispondendo a una domanda sulla tenuta della maggioranza. “Si voterà a scadenza naturale a settembre, ma dipende anche dai fattori economici”, ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, nonché leader della Lega. Poi il ragionamento sulla congiuntura: prima una situazione economica in crescita, oggi inflazione, caro spesa, caro vita, caro bollette e caro benzina, con la fiducia di imprese e cittadini in calo. Nel pomeriggio ha parzialmente corretto il tiro: “Il nostro obiettivo è arrivare assolutamente a fine legislatura, quindi all’autunno 2027”. Salvini rompe il tabù del voto anticipato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salvini rompe il tabù del voto anticipato. Poi il dietrofront ma la maggioranza è a pezzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salvini e l'apertura sul voto anticipato: "Governo fino al 2027? Non so...". Poi il dietrofrontLe parole sulla possibilità di un appuntamento alle urne prima della naturale scadenza del governo nel 2027, poi la marcia indietro. Salvini evoca il voto anticipato, poi frena. Tensioni nella maggioranzaScrezi e distinguo ormai quotidiani e i temi identitari che tornano a riemergere. Salvini rompe il tabù del voto anticipato. Poi il dietrofront ma la maggioranza è a pezziLa bomba Matteo Salvini la sgancia al Festival dell’Economia di Trento, rispondendo a una domanda sulla tenuta della maggioranza. Si voterà a scadenza naturale a settembre, ma dipende anche dai ... lanotiziagiornale.it Salvini rompe il tabù del voto anticipato: Governo fino al 2027? Non so, dipende dall’economiaPer la prima volta uno dei leader del centrodestra riferendosi a inflazione, caro-spesa e caro-bollette ammette che la durata della legislatura non è più ... repubblica.it