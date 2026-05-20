Negli ultimi giorni sono state presentate circa 45.000 domande di candidatura per partecipare ai lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. La richiesta di coinvolgimento nel progetto ha suscitato grande interesse e ha evidenziato un forte desiderio di partecipare alla realizzazione dell’opera. La costruzione del ponte è stata descritta come un esempio di eccellenza ingegneristica italiana. Le domande sono arrivate in un breve periodo, riflettendo l’attenzione e l’aspettativa generate dall’iniziativa.

« Il Ponte di Messina sarà una eccezionale promozione per l’ingegneria italiana nel mondo. Immaginate che per partecipare alla costruzione del Ponte sono state inviate 45mila domande in pochi giorni per lavorare al progetto per farvi capire la fame, la voglia e l’utilità dello strumento». Così il vicepremier Matteo Salvini parlando ad un panel su «Infrastrutture e priorità» nell’ambito Festival dell’Economia di Trento. «Il meglio dell’ingegneria mondiale - ha proseguito Salvini - ha messo le richieste di disponibilità di lavoro per lavorare al progetto del ponte: ingegneri, architetti, operai, tecnici. La Corte dei conti l’anno scorso ci... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvini, Ponte sullo Stretto di Messina: "Giunte 45mila domande per partecipare ai lavori"

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