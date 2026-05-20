Salvini | Governo fino al 2027? Non lo so dipende dall’economia Poi si corregge

Matteo Salvini ha dichiarato questa mattina a Trento che la durata del governo dipende dall’andamento dell’economia, aggiungendo poi di non saperlo con certezza. In un successivo intervento, ha precisato che l’obiettivo della Lega è di arrivare fino alla fine della legislatura. Le sue parole sono state riportate da vari media e hanno suscitato commenti tra gli osservatori politici. Salvini ha inoltre ribadito l’impegno del partito a mantenere il mandato fino alla conclusione del mandato.

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