Salvini | Governo fino al 2027? Non lo so dipende dall’economia Poi si corregge
Matteo Salvini ha dichiarato questa mattina a Trento che la durata del governo dipende dall’andamento dell’economia, aggiungendo poi di non saperlo con certezza. In un successivo intervento, ha precisato che l’obiettivo della Lega è di arrivare fino alla fine della legislatura. Le sue parole sono state riportate da vari media e hanno suscitato commenti tra gli osservatori politici. Salvini ha inoltre ribadito l’impegno del partito a mantenere il mandato fino alla conclusione del mandato.
Matteo Salvini si corregge dopo le parole pronunciate questa mattina a Trento e ribadisce che l’obiettivo della Lega è di arrivare a fine legislatura. “Ne approfitto per una precisazione: ribadisco che il nostro obiettivo è di arrivare assolutamente a fine legislatura, all’autunno 2027. Ho semplicemente detto che la situazione economica mondiale non rende semplice il nostro lavoro. Non penso minimamente a perdere neanche un giorno rispetto a quello che gli italiani ci hanno delegato per governare”, ha detto il vicepremier e leader del Carroccio parlando con i cronisti a Venezia. “Quindi, per me si vota all’ultimo giorno utile per andare a votare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
Salvini sul voto anticipato: ‘Si voterà a scadenza naturale ma dipende dall’economia’Il vicepremier Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento esprime forte preoccupazione per inflazione, caro vita e rallentamento dei consumi...
Auto contro la folla a Modena, Salvini chiede espulsioni più rapide e Tajani lo corregge: tensioni nel governoDopo il caso dell’auto sulla folla a Modena esplode lo scontro politico in seno alla maggioranza: Matteo Salvini propone espulsioni immediate per chi...
Salvini rompe il tabù del voto anticipato: Governo fino al 2027? Non so, dipende dall’economia x.com
Bene lo sblocco dei finanziamenti per il prolungamento della linea M5 fino a Monza, reso possibile grazie al lavoro della Lega, del ministro Matteo Salvini e del Governo, che hanno trovato le risorse necessarie per coprire gli extracosti e salvare un’opera strat - Facebook facebook
Salvini rompe il tabù del voto anticipato: Governo fino al 2027? Non so, dipende dall’economiaPer la prima volta uno dei leader del centrodestra riferendosi a inflazione, caro-spesa e caro-bollette ammette che la durata della legislatura non è più ... repubblica.it
Elezioni anticipate, Salvini rompe il tabù: Governo fino al 2027? Dipende dall’economiaQuesta presa di posizione rappresenta una deviazione significativa rispetto alla linea ufficiale mantenuta fino a oggi dalla coalizione di centrodestra. La parola d’ordine all’interno della ... thesocialpost.it