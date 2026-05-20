Salvini | Governo fino al 2027? Non lo so dipende dall’economia Poi si corregge

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha dichiarato questa mattina a Trento che la durata del governo dipende dall’andamento dell’economia, aggiungendo poi di non saperlo con certezza. In un successivo intervento, ha precisato che l’obiettivo della Lega è di arrivare fino alla fine della legislatura. Le sue parole sono state riportate da vari media e hanno suscitato commenti tra gli osservatori politici. Salvini ha inoltre ribadito l’impegno del partito a mantenere il mandato fino alla conclusione del mandato.

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Matteo Salvini si corregge dopo le parole pronunciate questa mattina a Trento e ribadisce che l’obiettivo della Lega è di arrivare a fine legislatura. “Ne approfitto per una precisazione: ribadisco che il nostro obiettivo è di arrivare assolutamente a fine legislatura, all’autunno 2027. Ho semplicemente detto che la situazione economica mondiale non rende semplice il nostro lavoro. Non penso minimamente a perdere neanche un giorno rispetto a quello che gli italiani ci hanno delegato per governare”, ha detto il vicepremier e leader del Carroccio parlando con i cronisti a Venezia. “Quindi, per me si vota all’ultimo giorno utile per andare a votare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Salvini: “Governo fino al 2027? Non lo so, dipende dall’economia”. Poi si corregge
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