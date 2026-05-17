Auto contro la folla a Modena Salvini chiede espulsioni più rapide e Tajani lo corregge | tensioni nel governo

Nella giornata di ieri, a Modena, un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando feriti. In seguito all'incidente, il leader di un partito di maggioranza ha chiesto di accelerare le espulsioni di migranti considerati pericolosi. Tuttavia, un altro esponente del governo ha risposto che le procedure di espulsione devono rispettare i diritti fondamentali e le norme legali. La vicenda ha acceso un dibattito tra le forze politiche, evidenziando divergenze di opinione su come gestire situazioni di emergenza.

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