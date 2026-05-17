Auto contro la folla a Modena Salvini chiede espulsioni più rapide e Tajani lo corregge | tensioni nel governo

Da virgilio.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, a Modena, un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando feriti. In seguito all'incidente, il leader di un partito di maggioranza ha chiesto di accelerare le espulsioni di migranti considerati pericolosi. Tuttavia, un altro esponente del governo ha risposto che le procedure di espulsione devono rispettare i diritti fondamentali e le norme legali. La vicenda ha acceso un dibattito tra le forze politiche, evidenziando divergenze di opinione su come gestire situazioni di emergenza.

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Dopo il caso dell’auto sulla folla a Modena esplode lo scontro politico in seno alla maggioranza: Matteo Salvini propone espulsioni immediate per chi delinque, ma Antonio Tajani è costretto a correggerlo, precisando che il responsabile è un cittadino italiano. Piantedosi invita a non strumentalizzare il caso, mentre altri leader politici accusano il leader della Lega di sfruttare la tragedia per fini politici. Auto contro la folla a Modena, scontro al governo La risposta di Tajani a Salvini Le accuse di "sciacallaggio politico" Il caso di Modena Auto contro la folla a Modena, scontro al governo L’attacco avvenuto nel centro di Modena, dove un’auto lanciata contro la folla ha provocato diversi feriti, continua ad alimentare tensioni politiche e polemiche nazionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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