Auto contro la folla a Modena Salvini chiede espulsioni più rapide e Tajani lo corregge | tensioni nel governo
Nella giornata di ieri, a Modena, un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando feriti. In seguito all'incidente, il leader di un partito di maggioranza ha chiesto di accelerare le espulsioni di migranti considerati pericolosi. Tuttavia, un altro esponente del governo ha risposto che le procedure di espulsione devono rispettare i diritti fondamentali e le norme legali. La vicenda ha acceso un dibattito tra le forze politiche, evidenziando divergenze di opinione su come gestire situazioni di emergenza.
Dopo il caso dell’auto sulla folla a Modena esplode lo scontro politico in seno alla maggioranza: Matteo Salvini propone espulsioni immediate per chi delinque, ma Antonio Tajani è costretto a correggerlo, precisando che il responsabile è un cittadino italiano. Piantedosi invita a non strumentalizzare il caso, mentre altri leader politici accusano il leader della Lega di sfruttare la tragedia per fini politici. Auto contro la folla a Modena, scontro al governo La risposta di Tajani a Salvini Le accuse di "sciacallaggio politico" Il caso di Modena Auto contro la folla a Modena, scontro al governo L’attacco avvenuto nel centro di Modena, dove un’auto lanciata contro la folla ha provocato diversi feriti, continua ad alimentare tensioni politiche e polemiche nazionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sullo stesso argomento
Modena e lo scontro nel governo: Salvini accelera sulle espulsioni, Tajani lo gelaLa tragedia di Modena diventa immediatamente terreno di scontro politico dentro la maggioranza.
Auto sulla folla a Modena, scontro Lega-Forza Italia. Salvini: “Via il permesso di soggiorno a chi delinque”. Tajani frena: “L’investitore è italiano”Il gesto di Salim El Koudri, il 31enne di origine marocchina che sabato si è lanciato con l’auto sui passanti nel centro di Modena, dà ai partiti...
Modena scende in piazza, in 5mila dopo l'auto sulla folla. Uniti contro chi semina odio - Facebook facebook
Charlottesville Waukesha Toronto Münster Graz Times Square North York Trier Vigevano Sondrio ... Auto lanciate contro la folla che agli sciacalli non interessano x.com
California, auto contro la folla: 3 morti e 5 feriti. I passanti catturano il conducente come a ModenaUn'auto si è schiantata a tutta velocità contro la folla a Oakland, in California. Tre persone sono morte e cinque sono ... iltempo.it
California, auto contro la folla: tre morti e diversi feritiL’incidente, a Oakland, ancora sotto inchiesta. L’autista lievemente ferito ... msn.com
Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit