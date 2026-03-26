Meloni prende l’interim al Turismo dopo le dimissioni di Santanchè | nella maggioranza si riflette anche sul voto anticipato

A Palazzo Chigi si sono verificate le dimissioni di Daniela Santanchè dal ruolo di ministro del Turismo. In seguito, Giorgia Meloni ha assunto l’incarico in via temporanea. Nella maggioranza politica si sta discutendo anche sulla possibilità di anticipare le elezioni.

Sono ore delicate a Palazzo Chigi. Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, Giorgia Meloni ha assunto ad interim la guida del Ministero del Turismo. Il decreto è già stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo un colloquio telefonico con la premier, che salirà al Quirinale quando avrà individuato il nome a cui affidare il dicastero. Ma le valutazioni in corso non riguardano solo la sostituzione di Santanchè. Sul tavolo ci sono anche gli equilibri generali del governo, alla luce delle conseguenze politiche del referendum sulla giustizia, che ha aperto nuove fibrillazioni nella maggioranza e anche all’interno di Fratelli d’Italia, finora considerato un partito compatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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