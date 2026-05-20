Governo Salvini evoca il voto anticipato E poi fa retromarcia

Nelle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni contrastanti da parte di un esponente di governo riguardo alla durata dell’attuale legislatura. In un primo momento, ha affermato di non sapere se si arriverà alla fine del mandato, poi ha precisato che l’obiettivo è arrivare all’autunno del 2027. La situazione ha generato incertezza sul futuro politico, con alcune affermazioni che si sono successivamente contraddette.

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