Governo Salvini evoca il voto anticipato E poi fa retromarcia
Nelle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni contrastanti da parte di un esponente di governo riguardo alla durata dell’attuale legislatura. In un primo momento, ha affermato di non sapere se si arriverà alla fine del mandato, poi ha precisato che l’obiettivo è arrivare all’autunno del 2027. La situazione ha generato incertezza sul futuro politico, con alcune affermazioni che si sono successivamente contraddette.
Milano, 20 mag. (askanews) – Il governo arriva a fine legislatura? “Non so.”. Anzi no, come non detto: “L’obiettivo è arrivare all’autunno del 2027”. Cambia così, la versione di Matteo Salvini. E il tutto nel giro di poche ore: in mattinata a Trento la possibilità di chiudere il quinquennio “dipende anche dai fattori economici”; nel pomeriggio a Venezia ogni dubbio rientra: “Il nostro obiettivo è arrivare assolutamente a fine legislatura”. Cosa sia successo nell’intervallo tra le due dichiarazioni non si sa, se sia arrivata una richiesta di correggere la rotta come dice Giuseppe Conte: “Probabilmente ha ricevuto una chiamata da palazzo Chigi.”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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