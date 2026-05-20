Matteo Salvini ha annunciato che il governo potrebbe andare alle elezioni anticipate prima della scadenza naturale, ipotizzando come possibile termine l’autunno 2027. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico e arriva dopo settimane di tensioni all’interno della maggioranza di governo. Salvini ha specificato che la durata dell’esecutivo dipende anche da come si evolverà la situazione economica nel paese. La sua presa di posizione segna un passo importante nel confronto sulla stabilità politica e sulle prospettive future.

Alla fine il primo ad aprire ufficialmente la strada al voto anticipato è proprio il protagonista più atteso all’interno della maggioranza: Matteo Salvini. Il leader della Lega ha rotto quello che finora era rimasto un tabù: votare prima della fine della legislatura è uno scenario possibile. O almeno lo è stata per una mezza giornata, prima che arriva un mezzo passo indietro obbligato viste le acque agitate nel centrodestra. L’occasione propizia è arrivata durante il Festival dell’Economia a Trento: Salvini ha messo in relazione proprio l’argomento al centro del dibattito della kermesse e l’opzione delle urne anticipate. “Si voterà alla scadenza naturale della legislatura?”, viene chiesto al vicepremier e ministro delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini apre il fronte del voto anticipato: “Governo fino all’autunno 2027? Dipende anche dall’economia”

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