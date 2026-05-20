Salvarono mamma e figlia nelle acque del Gombo | il Comune premia Nico Lorenzo e Simone

Mercoledì 20 maggio nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti si è svolta una cerimonia organizzata dal Comune di Pisa per premiare tre giovani che hanno partecipato a un intervento di soccorso. I ragazzi, Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca Picione, sono stati riconosciuti per aver salvato una madre e la figlia nelle acque del Gombo, intervenendo durante un episodio di emergenza sulla spiaggia. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e familiari dei premiati.

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