Salvarono mamma e figlia nelle acque del Gombo | il Comune premia Nico Lorenzo e Simone
Mercoledì 20 maggio nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti si è svolta una cerimonia organizzata dal Comune di Pisa per premiare tre giovani che hanno partecipato a un intervento di soccorso. I ragazzi, Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca Picione, sono stati riconosciuti per aver salvato una madre e la figlia nelle acque del Gombo, intervenendo durante un episodio di emergenza sulla spiaggia. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e familiari dei premiati.
Mercoledì 20 maggio la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti ha ospitato la cerimonia con cui il Comune di Pisa ha conferito un riconoscimento ai tre giovani Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca Picione, protagonisti dell'intervento di soccorso avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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