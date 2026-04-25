Valditara a Parabiago | premia i 3 prof che salvarono gli alunni a Praga

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che il 27 aprile consegnerà un riconoscimento a tre insegnanti del Liceo Cavalleri di Parabiago. I docenti sono stati premiati per aver salvato degli alunni durante un incidente avvenuto a Praga. L’evento si svolgerà nella città di Parabiago e vedrà la partecipazione di autorità scolastiche e rappresentanti istituzionali.

? Cosa sapere Valditara consegna il 27 aprile un riconoscimento ai tre docenti del Liceo Cavalleri di Parabiago.. L'atto premia l'intervento di Morsani, Verzaro e Lucifora durante una gita scolastica a Praga.. Il ministro Giuseppe Valditara raggiungerà il Liceo Cavalleri di Parabiago nella mattinata di lunedì 27 aprile alle ore 11 per consegnare un riconoscimento ufficiale a tre docenti che hanno gestito un’emergenza pericolosa durante una gita scolastica a Praga. L’evento istituzionale nasce dalla volontà di premiare Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, i tre insegnanti che nei giorni scorsi sono intervenuti con estrema lucidità e sangue freddo per mettere in sicurezza una scolaresca intera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valditara a Parabiago: premia i 3 prof che salvarono gli alunni a Praga Notizie correlate I prof eroi del Cavalleri che hanno salvato gli studenti in gita a Praga: il ministro Valditara verrà a Parabiago per incontrarli e premiarliParabiago (Milano), 24 aprile 2026 – Un gesto di sangue freddo e grande senso di responsabilità, capace di evitare conseguenze potenzialmente... Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al...