Salvarono da un incendio undici pazienti ricoverati in ospedale | il rettore premia gli eroi del Policlinico

Il 14 gennaio un incendio si è sviluppato nel reparto di Ortopedia di un grande ospedale, all’interno del padiglione 14 di via del Vespro. Durante l’evento, undici pazienti ricoverati sono stati salvati grazie all’intervento di alcuni operatori sanitari. Dopo l’accaduto, il rettore dell’ateneo ha deciso di premiare pubblicamente coloro che sono intervenuti per mettere in salvo i pazienti coinvolti.

Lo scorso 14 gennaio, un incendio è divampato nel reparto di Ortopedia del Policlinico, nel padiglione 14 di via del Vespro. Undici pazienti, tutti con difficoltà di movimento, hanno rischiato di rimanere intrappolati tra fumo e fiamme. A evitare conseguenze drammatiche è stato il tempestivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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