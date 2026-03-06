Psicologo nelle scuole del Lazio | in arrivo 400mila euro nel 2026 e 750mila nel 2027
La Regione Lazio ha annunciato uno stanziamento di un milione di euro per inserire psicologi nelle scuole della regione. Nel 2026 sono previsti 400mila euro, mentre nel 2027 si arriverà a 750mila. Il progetto, che durerà tre anni, mira a offrire supporto a studenti, docenti e famiglie per affrontare i problemi legati al disagio giovanile.
