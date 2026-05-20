Salute mentale e riabilitazione un convegno sulla gentilezza prima delle Olimpiadi In

Il 26 maggio 2026, presso il Centro Polifunzionale di Latiano, si svolgerà un convegno dedicato alla salute mentale e alla riabilitazione, intitolato “Volti, maschere e verità: la Gentilezza come pratica di cura”. L’evento si terrà dalle 9.00 alle 12.00 nella Sala De André e rappresenta l’apertura delle Olimpiadi In XXIV, che si terranno il giorno seguente. La discussione si concentrerà sull’importanza della gentilezza come elemento di cura nel campo della salute mentale.

LATIANO - Il 26 maggio 2026, dalle 9.00 alle 12.00, presso il Centro Polifunzionale di Latiano (via Ercole D'Ippolito 24 - Sala De André), si terrà il convegno “Volti, maschere e verità: la Gentilezza come pratica di cura”, evento che apre le Olimpiadi In XXIV, in programma il giorno successivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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