Salute a Formia il convegno sulla prevenzione delle malattie respiratorie e cardiovascolari

Stamattina, nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale di Formia, si è tenuto un convegno dedicato alla prevenzione delle malattie respiratorie e cardiovascolari. L'incontro ha visto la partecipazione di medici, specialisti e rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali. Durante l'evento sono stati affrontati temi legati alle strategie di prevenzione, ai rischi legati a stili di vita non corretti e alle misure di screening precoce. L'obiettivo principale è stato condividere informazioni e metodologie per migliorare la salute della popolazione.

Momento centrale della giornata sono stati gli interventi dei due specialisti invitati, che hanno saputo coinvolgere il pubblico con professionalità, competenza e grande capacità divulgativa. Il dott. Eugenio Daniele, cardiologo, è intervenuto approfondendo il tema delle malattie cardiovascolari, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione quotidiana attraverso corretti stili di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica e controlli periodici. Un intervento molto apprezzato che ha evidenziato quanto la prevenzione possa incidere concretamente sulla riduzione dei rischi legati alle patologie cardiache. Successivamente, il dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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