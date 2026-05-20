Un uomo è stato arrestato a Modena dopo aver tentato di causare una strage. Secondo le fonti, aveva un intento preciso e non attribuibile a disturbi psichici. Dopo aver provocato un incidente, ha cercato di riprendere il controllo del veicolo e poi è fuggito a piedi. La polizia ha evidenziato che la sua condotta evidenzia un’elevata capacità criminale e la possibilità di agire di nuovo in un ambiente urbano, mettendo a rischio più persone.

Modena – Non riesce a controllare i propri impulsi e potrebbe rifarlo in qualsiasi altro contesto urbano e nei confronti di un numero indeterminato di persone, vista anche la sua capacità criminale. Quando è piombato sulla folla sapeva quello che faceva: non ci sono elementi per ritenere che il suo gesto fosse dovuto ai disturbi psichici per i quali in passato era stato in cura, ma non si può nemmeno parlare di terrorismo o premeditazione. Inoltre, avrebbe tentato di rimettere in moto l’auto dopo lo schianto contro la vetrata del negozio ma, non riuscendovi, è scappato a piedi, cercando di dileguarsi e non esitando a usare il coltello contro chi provava a fermarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salim voleva la strage: “Gesto non dovuto ai disturbi psichici, ha cercato di rimettere in moto dopo lo schianto. Poi la fuga a piedi”

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