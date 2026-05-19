A Modena, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri. La decisione si basa sul fatto che, secondo l'ordinanza, non avrebbe agito a causa di disturbi psichici. La vicenda riguarda un episodio in cui l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine, e la magistratura ha deciso di mantenere la sua detenzione. La decisione si è basata sui primi accertamenti e sugli elementi raccolti finora.

Salim El Koudri resta in carcere. Lo ha deciso il gip del tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare per il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla nel centro della città, falciando diverse persone. Nell’ordinanza la giudice afferma che al momento non ci sono elementi per ritenere che l’uomo abbia agito in conseguenza dei disturbi mentali per cui era stato in cura. La gip ha poi motivato la conferma della custodia in carcere con il pericolo di fuga in Marocco, dove la famiglia ha conservato stretti rapporti con i parenti. Auto sulla folla a Modena, gip convalida l'arresto Salim El Koudri, cosa dice la gip sui problemi psichici Il rischio di fuga in Marocco Auto sulla folla a Modena, gip convalida l’arresto Salim El Koudri voleva colpire più persone possibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, "Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici": gip convalida l'arresto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena: per la Giudice Gip, El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

Sullo stesso argomento

Modena, il Gip: El Koudri non ha agito in conseguenza a disturbi psichiciAl momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di...

Strage di Modena, convalidato l'arresto di El Koudri. La gip: "Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici"Il gip del Tribunale di Modena ha disposto, durante l’udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, «che l’amministrazione penitenziaria...

Modena, la gip convalida l'arresto di Salim El Koudri: 'Non ha agito a causa dei disturbi psichici, voleva colpire il maggior numero di persone possibile' #ANSA x.com

Le mail di Salim El Koudri inviate all'università di Modena nel 2021: Bastardi cristiani di me… Voi e il vostro Gesù Cristo lo brucio. Poi le scuse reddit

Modena, il piano folle di Salim: Voleva colpire più persone possibile. Perché il giudice non crede al raptusConvalidato il fermo di Salim El Koudri: sabato pomeriggio voleva fare una strage. Secondo il giudice ha mirato al primo marciapiede, ha travolto i primi passanti e poi, vedendo che altri riuscivano ... today.it

Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore Salim El KoudriÈ Salim El Koudri l’uomo fermato per aver investito e ferito sette persone lanciandosi nel centro di Modena con la propria auto, una Citroen C3 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nato nel 1995 in provinc ... tg24.sky.it