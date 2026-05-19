Il gip del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, coinvolto nella vicenda della strage avvenuta in città. Durante l'udienza di convalida, è stato confermato che l'uomo non ha agito a causa di disturbi psichici. La decisione si basa sugli elementi raccolti dagli inquirenti e sulle valutazioni mediche disponibili. Nessuna altra informazione è stata fornita durante l'udienza riguardo alle motivazioni o alle eventuali responsabilità.

Il gip del Tribunale di Modena ha disposto, durante l’udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, «che l’amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell’indagato, con l’eventuale trasferimento presso reparti specializzati», che individuerà e comunicandolo alla Procura di Modena.. "Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di personalità - per il quale Salim El Koudri era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia" afferma la gip Donatella Pianezzi nell’ordinanza con cui oggi ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Modena, convalidato l'arresto di El Koudri. La gip: "Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, convalidato arresto El Koudri. Procura non chiede aggravante terrorismo.

Sullo stesso argomento

Modena, il Gip: El Koudri non ha agito in conseguenza a disturbi psichiciAl momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di...

La procura di Modena non chiede l'aggravante di terrorismo per El Koudri | Convalidato il fermo, non ha risposto al gipRimarrà in cella Salim El Koudri, il 31enne nato a Seriate che sabato pomeriggio ha investito in auto otto persone nel centro storico di Modena.

Il gip di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate: È giusto che io stia in carcere per quello che ho fatto, ha detto all'avvocato. Non sono state chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. I x.com

Convalidato l'arresto di El Koudri. Accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissimeIl giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della su ... huffingtonpost.it

Strage di Modena, convalidato l'arresto di El Koudri. La gip: Non ha agito in conseguenza di disturbi psichiciPer la gip non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto. gazzettadelsud.it