Salerno verso un nuovo modello di solidarietà | nasce il progetto dell’Ambulatorio Veterinario Sociale
A Salerno è stato avviato un nuovo progetto volto a fornire assistenza veterinaria gratuita a animali in situazioni di vulnerabilità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra associazioni, professionisti e attività locali, con l’obiettivo di offrire cure ai pet più bisognosi. Il progetto coinvolge un ambulatorio veterinario sociale, creato per sostenere le famiglie che incontrano difficoltà economiche e non possono permettersi trattamenti per i propri animali. La struttura si dedica esclusivamente a servizi gratuiti e di supporto.
Un’iniziativa concreta, nata dalla collaborazione tra associazioni, professionisti e attività del territorio, per offrire cure gratuite agli animali più fragili e supportare le famiglie in difficoltà. È questo il cuore del progetto dell’Ambulatorio Veterinario Sociale, che presto prenderà vita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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