Salerno verso un nuovo modello di solidarietà | nasce il progetto dell’Ambulatorio Veterinario Sociale

A Salerno è stato avviato un nuovo progetto volto a fornire assistenza veterinaria gratuita a animali in situazioni di vulnerabilità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra associazioni, professionisti e attività locali, con l’obiettivo di offrire cure ai pet più bisognosi. Il progetto coinvolge un ambulatorio veterinario sociale, creato per sostenere le famiglie che incontrano difficoltà economiche e non possono permettersi trattamenti per i propri animali. La struttura si dedica esclusivamente a servizi gratuiti e di supporto.

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