Osio in…Bottega | nasce un nuovo progetto di inclusione sociale | domenica 8 marzo la presentazione in piazza

Domenica 8 marzo si terrà in piazza la presentazione di “Osio in…Bottega”, una nuova iniziativa del progetto territoriale di inclusione sociale “OsioIn”. L’obiettivo è creare un ambiente più accogliente e sicuro attraverso azioni concrete, coinvolgendo la comunità locale. L’evento mira a mettere in evidenza il rafforzamento delle attività di inclusione sociale nel territorio di Osio Sotto.

Appuntamento alle 11.15 in piazza Papa Giovanni XXIII: il gruppo “I Quartieri” allestirà un aperitivo per i partecipanti, l’invito è rivolto a cittadini ed esercenti Osio Sotto. Il progetto territoriale di inclusione sociale “OsioIn” si arricchisce di una nuova iniziativa che conferma una volta di più la volontà di mettere in campo azioni concrete che possano portare alla formazione di una comunità accogliente e sicura. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale, in collaborazione con il consorzio Sol.co Città Aperta, i servizi di Assistenza Educativa Scolastica gestiti dalle cooperative sociale Alchimia e L’Impronta, la cooperativa Usignolo, è prossimo a lanciare “Osio In. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

