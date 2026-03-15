Progetto Civico nasce in Campania Inverso | Da Salerno un modello per la raccolta firme sulle preferenze

Un progetto civico è stato avviato in Campania con l’obiettivo di raccogliere firme per ripristinare il diritto dei cittadini di esprimere le preferenze alle elezioni politiche. La proposta proviene da Salerno, dove si chiede di riattivare questa modalità di scelta dei rappresentanti parlamentari. La campagna di raccolta firme mira a coinvolgere direttamente i cittadini nel processo elettorale.

Alla kermesse ha partecipato il coordinatore nazionale Alessandro Onorato insieme a numerosi sindaci ed amministratori locali Una raccolta firme per rintrodurre le preferenze affinchè i cittadini tornino a poter scegliere i propri rappresentanti in parlamento. L’iniziativa è partita in provincia di Salerno dal Coordinamento Provinciale di Progetto Civico Italia guidato da Vincenzo Inverso e ieri rilanciata a livello nazionale dal coordinatore nazionale Alessandro Onorato in occasione della presentazione presso la Sala Italia della Fiera d'Oltremare di Napoli del Coordinamento Regionale presieduto da Carlo Puca. All'evento hanno... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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