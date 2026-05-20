Salerno sequestrati 733 grammi di cocaina | un arresto

Nella città di Salerno, le forze della Guardia di Finanza hanno arrestato una persona e sequestrato 733 grammi di cocaina. L'operazione rientra in un’attività volta a contrastare il traffico di droga e si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto dell’individuo coinvolto. La droga trovata era nascosta e pronta per essere spacciata. Le autorità continuano a monitorare il territorio per prevenire ulteriori attività illegali legate all’uso e alla vendita di stupefacenti.

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La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 733 grammi di cocaina nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’intervento, un soggetto di nazionalità italiana è stato arrestato in flagranza di reato. Sequestrati 733 grammi di cocaina. Secondo quanto emerso, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato oltre sette etti di cocaina, sostanza stupefacente che è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio e di repressione dei traffici illeciti condotta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano. Arresto in flagranza. Il soggetto fermato è stato arrestato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, sequestrati 733 grammi di cocaina: un arresto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maxi sequestro di cocaina nel Salernitano: arrestato un 23enne |SUD TV 114| Sullo stesso argomento Sorpreso alla guida di un veicolo senza patente: aveva 733 grammi di cocaina, arrestatoIn azione, il 12 maggio, i militari della Guardia di Finanza di Salerno che, con le unità cinofile, hanno arrestato un 23enne accusato di detenzione... Casilina, arrestata 35enne: sequestrati 50 grammi di cocainaUna donna di 35 anni, residente a Ferentino e già nota alle autorità, è stata arrestata dai Carabinieri mentre percorreva la via Casilina alla guida... Salerno, sequestrati 733 grammi di cocaina: un arrestoLa Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 733 grammi di cocaina nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel ... zon.it Salerno, sequestrati oltre 700 grammi di cocaina: arrestato un ventitreenneMaxi sequestro della Guardia di Finanza a Salerno: fermato un 23enne con 733 grammi di cocaina e contanti. Il valore stimato della droga è di 45.000 euro ... infocilento.it