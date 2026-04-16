Casilina arrestata 35enne | sequestrati 50 grammi di cocaina

Una donna di 35 anni residente a Ferentino è stata fermata e arrestata dai Carabinieri mentre guidava lungo la via Casilina. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati 50 grammi di cocaina. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata accompagnata in caserma e successivamente posta in stato di arresto. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Una donna di 35 anni, residente a Ferentino e già nota alle autorità, è stata arrestata dai Carabinieri mentre percorreva la via Casilina alla guida della propria auto. Durante il controllo stradale effettuato dalla Stazione locale, sono stati rinvenuti 51,33 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri di cellophane sigillati termicamente, pronti per essere venduti nelle piazze di spaccio del frusinate. Il controllo territoriale lungo l’asse della Casilina. L’operazione si inserisce nel quadro dei continui servizi di sorveglianza che i militari dell’Arma dispongono sul territorio per contrastare il traffico di stupefacenti. La fermata della trentacinquenne è avvenuta alle porte del comune ciociaro, durante un normale passaggio sulla direttrice verso il Frosinone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casilina, arrestata 35enne: sequestrati 50 grammi di cocaina Porto Torres. Arrestata 46enne spagnola per detenzione di cocaina Notizie correlate 35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla CasilinaContinua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel frusinate. Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in autoL’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in auto; Ferentino, controlli sulla Via Casilina: arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina; Ferentino – Fermata con oltre 50 grammi di cocaina, arrestata 35enne; Ferentino – Blitz sulla Casilina: arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina. Aggiornamento. Albero pericolante su Via Casilina, chiusura al traffico L’albero pericolante lungo la via Casilina, km 32, è stato tempestivamente rimosso ai fini dell’incolumità pubblica. La viabilità è stata pertanto ripristinata. Link all'articolo completo nel primo - facebook.com facebook