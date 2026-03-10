Cento giorni alla Maturità è iniziato il conto alla rovescia | migliaia di studenti a Viareggio e Pisa

Oggi, 11 marzo 2026, è iniziato il conto alla rovescia dei cento giorni prima della Maturità. Migliaia di studenti si preparano nelle città di Viareggio e Pisa, dove si svolgono le prove e le sessioni di studio. La data dell’esame si avvicina, e le scuole sono in fermento con attività di preparazione e simulazioni. La fase finale di preparazione coinvolge studenti, insegnanti e famiglie.

Firenze, 10 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: oggi, 11 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità. L’esame di Stato rappresenta uno dei momenti più importanti nella vita degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, il passaggio tra la scuola e il futuro. Per molti ragazzi è un traguardo tanto atteso quanto temuto, che segna la fine di un lungo percorso scolastico. Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026 Riti, tradizioni e scaramanzie. Proprio per questo i “100 giorni alla maturità” sono diventati nel tempo una tradizione molto sentita. Non si tratta solo di un semplice conteggio verso l’esame, ma di un momento simbolico, rituale, in cui gli studenti si ritrovano insieme per condividere riti, tradizioni e scaramanzie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

