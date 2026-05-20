Sainz svela la lotta interna alla F1 che blocca il cambio regole sui motori | Si muovono fili nascosti
Carlos Sainz ha parlato di una situazione complessa all’interno del mondo della Formula 1, evidenziando come le discussioni sulle nuove regole per i motori siano attualmente bloccate. Il pilota ha menzionato la presenza di influenze politiche e di interessi privati che rallentano il processo decisionale. La questione riguarda principalmente i cambiamenti previsti per il 2027, con diversi soggetti coinvolti che esercitano resistenze legate a vantaggi competitivi e timori di perdere posizioni acquisite nel settore.
Carlos Sainz denuncia il peso politico dei motoristi nel confronto sulle regole F1 2027: il cambio sui motori è fermo tra veti, interessi privati e timori di perdere vantaggio competitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sainz svela la sua paura nella nuova F1: “Prima o poi ci sarà un incidente terribile a 340 km/h”
Ferrari penalizzata dal cambio di regole dell’ultimo minuto nella F1 2026, Vasseur si sfoga: “È ingiusto”Frederic Vasseur ha contestato il cambio regolamentare sulle partenze introdotto a ridosso del Mondiale F1 2026: la Ferrari aveva progettato la nuova...
Sainz svela la lotta interna alla F1 che blocca il cambio regole sui motori: Si muovono fili nascostiLa Formula 1 prova a correggere il tiro sui motori 2027, ma la partita non si gioca più soltanto sul piano tecnico. Dopo le prime criticità emerse con le nuove power unit, nate attorno alla discussa ... fanpage.it
Sainz svela la sua paura nella nuova F1: Prima o poi ci sarà un incidente terribile a 340 km/hPrima o poi accadrà un incidente terribile mentre siamo a 340 km/h. La frase pronunciata da Carlos Sainz è un campanello d'allarme per la sicurezza dei piloti. Nel week-end che porta il Mondiale di ... fanpage.it