Sainz svela la lotta interna alla F1 che blocca il cambio regole sui motori | Si muovono fili nascosti

Carlos Sainz ha parlato di una situazione complessa all’interno del mondo della Formula 1, evidenziando come le discussioni sulle nuove regole per i motori siano attualmente bloccate. Il pilota ha menzionato la presenza di influenze politiche e di interessi privati che rallentano il processo decisionale. La questione riguarda principalmente i cambiamenti previsti per il 2027, con diversi soggetti coinvolti che esercitano resistenze legate a vantaggi competitivi e timori di perdere posizioni acquisite nel settore.

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